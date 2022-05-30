Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın yerine Isparta'da sahneye çıkacak 3 isim belli oldu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:24

Sanatçı Melek Mosso'nun daha önceden AKP’li Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan ve afişleri paylaşılan konser programı gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediği savunulmuştu.

Ardından Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri iptal edilmişti.

ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELİMİŞTİ

Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da, konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı.

YENİ KADRO BELLİ OLDU

Son olarak, 3 ismin yerine festivalde sahne alacak isimler netleşti.

Önceki günlerde, Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın konser vereceği açıklanmıştı. Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" demişti.

Sayan, konser vereceğini 'menajerinden öğrendiğini' söylemişti.

2. Sayfa'nın aktardığına göre; Seda Sayan ile birlikte festivalde sahne alacak diğer isimler ise Niran Ünsal ve Işın Karaca oldu.