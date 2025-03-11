Melek Mosso hayranlarını korkuttu: Hastaneden fotoğraf paylaştı
Kısa bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelen Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç'la gittiği Bali tatilinde hastanelik oldu.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile 2023 yılında Mersin’de dünyaevine girmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda çiftin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması, boşanacakları yönünde iddialara neden olmuştu.
Serkan Sağdıç, katıldığı bir davette konuyla ilgili olarak, “Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok.” açıklamasını yapmıştı.
Mosso ise bu sözlerin ardından, “O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı ama sonra değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz, mutluyuz.” ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.
ÖNCE SRİ LANKA, SONRA BALİ
Evliliklerindeki krizi geride bırakan ünlü çift, birlikte tatile çıktı. Sri Lanka’nın ardından Bali’ye geçen Mosso ve Sağdıç, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
BALİ TATİLİNDE HASTANELİK OLDU
Ancak tatil sırasında Melek Mosso, alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum.” diyerek paylaştı ve kolları ile bacaklarındaki alerji izlerini takipçilerine gösterdi.
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