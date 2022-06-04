Melek Mosso yerine sahne alacaktı: Seda Sayan Isparta'ya gidemedi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 09:04

Sanatçı Melek Mosso'nun daha önceden AKP’li Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan ve afişleri paylaşılan konser programı gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediği savunulmuştu. Ardından Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri iptal edilmişti.

ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELİMİŞTİ

Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da, konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı.

YENİ KADRO BELLİ OLMUŞTU

Daha sonra ise 3 ismin yerine festivalde sahne alacak isimler netleşmişti. Mosso, Uluğ ve Arar'ın yerine Seda Sayan, Niran Ünsal ve Işın Karaca'nın getirildiği açıklanmıştı.

Son olarak, 3 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen konserle alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

“ALANDAN DÖNDÜM”

3 Haziran’da sahneye çıkması beklenen Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Isparta’ya gidemediğini duyurdu. Hava muhalefeti sebebiyle uçakların kalkmadığını belirten Sayan, önümüzdeki tarihlerde Ispartalılarla buluşacağının sinyalini verdi.

Sayan paylaştığı videoda, “Çok sevgili Isparta halkı, hava muhalefetinden dolayı alandan döndüm, uçaklar kalkmadığı için. İnşallah, saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar sizinle buluşmak ümidiyle…” ifadelerini kullandı.