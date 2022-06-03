Melek Mosso'nun yerine sahne alacak olan Işın Karaca sessizliğini bozdu
Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konseri hedef gösterildikten sonra iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'nun yerine sahne alacak olan şarkıcı Işın Karaca, konuyla ilgili açıklama yaptı. Karaca, "Hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim" dedi.
Sanatçı Melek Mosso'nun daha önceden AKP’li Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan ve afişleri paylaşılan konser programı gericiler tarafından hedef gösterilmişti.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediği savunulmuştu. Ardından Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri iptal edilmişti.
ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELİMİŞTİ
Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da, konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı.
YENİ KADRO BELLİ OLMUŞTU
Son olarak, 3 ismin yerine festivalde sahne alacak isimler netleşmişti. Mosso, Uluğ ve Arar'ın yerine Seda Sayan, Niran Ünsal ve Işın Karaca'nın getirildiği açıklanmıştı.
IŞIN KARACA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Mosso'nun yerine Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Işın Karaca sessizliğini bozdu. Karaca, "Ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit" açıklamasını yaptı.
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