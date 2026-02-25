Melih Abuaf, sahibi olduğunu açıkladığı dört büyük Youtube çocuk kanalıyla dikkat çekiyor. Peki, Melih Abuaf kimdir? Melih Abuaf kaç yaşında, nereli? Melih Abuaf'ın Youtube'da kaç kanalı var?

MELİH ABUAF KİMDİR?

1985 yılında İstanbul’da doğan Melih Abuaf, uzun yıllardır dijital medya sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci olarak biliniyor.

Dijital içerik üretimi ve medya girişimciliği alanında faaliyet gösteren Abuaf, özellikle YouTube projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

MELİH ABUAF YOUTUBE KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Türkiye’de YouTube’un yükselişe geçtiği ilk dönemlerde sektöre adım atan Abuaf, Mediakraft Türkiye bünyesinde kurucu ekipte yer aldı. Bu yapı altında hayata geçirilen Oha Diyorum ve YapYap gibi kanallar, dönemin en çok izlenen projeleri arasında gösterildi. Bu süreç, onun dijital içerik üretimi ve kanal yönetimi konusundaki deneyimini artırırken, sektörde daha bağımsız projelere yönelmesinin de önünü açtı.

MELİH ABUAF YOUTUBE'DEA HANGİ KANALLARI YÖNETİYOR?

Melih Abuaf, kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda aşağıdaki çocuk kanallarının sahibi olduğunu açıkladı:

Çuf Çuf Çocuk Şarkıları – 1.200.000 abone

Karpuz Adam – 931.000 abone

Pırtık – 3.930.000 abone

Afacan TV – 7.800.000 abone