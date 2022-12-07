Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan neden hayatını kaybetti?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:31

YouTuber Unlostv adıyla tanınan Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Melih Kalkan'ın ölüm haberini duyurdu.

MELİH KALKAN KİMDİR?

Melih Kalkan sosyal medyada pozitifliği ve yeteneği ile tanınıyordu. Kalkan, Twitch hesabında Melih 'JRLOST' ismiyle biliniyordu. Melih Kalkan 14 yaşındaydı.

MELİH KALKAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

YouTube'da içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan, 'kistik fibrozis' hastalığı ile mücadele ediyordu.

MELİH KALKAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Kalkan'ın ölüm haberini ünlü YouTuber Unlostv adıyla tanınan Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Özsoy yaptığı açıklamada "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik fibrozis kalıtsal ve genetik bir hastalık olarak biliniyor. Kistik fibrozis hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil.

Ancak söz konusu hastalık solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi de etkileyebiliyor.