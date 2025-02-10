Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in rol aldığı diziler
Arkadaşlıkları 'Doktorlar' dizisinde başlayan Yasemin Özilhan ile Melike Güner, bir araya geldi. İkili sosyal medyada gündem oldu. Peki, Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in rol aldığı diziler?
2006 - 2011 arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' ve 'Zenan' karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ile Melike Güner, buluştu. İkili sosyal medyada gündem oldu. Peki, Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in rol aldığı diziler?
MELİKE GÜNER KİMDİR?
Melike Güner 2 Haziran 1979, İstanbul doğumludur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner’in ilk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli’dir. Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında “Medet” isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.
MELİKE GÜNER'İN OYNADIĞI DİZİLER
Yalancılar ve Mumları / Şerife /2021
Böyle Bitmesin / Gülizar / 2014
Merhaba Hayat / Zenan / 2012-2013
İffet / Betül / 2011-2012
Kılıç Günü / Şeyma / 2010
Doktorlar / Zenan / 2006-2008
Kızlar Yurdu / Zeynep / 2006
Tombala / Meryem / 2005
Ödünç Hayat / Mine / 2005
Dadı / Vildan / 2002
Ekmek Teknesi / Sonay / 2002
Vay Anam Vay / Melike / 2001
Hayat Bağları / Gül / 1999
Mahallenin Muhtarları / Çağla / 1992
Melike Güner'in Oynadığı Filmler
İncir Reçeli 2 / Duygu / 2014
Labirent / Bahar / 2011
İncir Reçeli / Duygu / 2011
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol / Melike / 2005
Organize İşler / Yosun / 2005
Tarlada Açan Çiçekler / Hanım / 2005
Melike Güner'in Oynadığı Tiyatro Oyunları
Medet / 2016
Tavşan Deliği / 2013
Cam Yapraklar / 2012
İnkâr Ediyor / 2007
Salaklar Sofrası / 2004
MELİKE GÜNER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü / Medet
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