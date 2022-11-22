Melis İşiten kimdir? Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl?

22 Kasım 2022 Salı, 11:55

Amasya'da ünlü tiyatro oyuncularının içinde bulunduğu minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. Melis İşiten'in yaşamı ve sağlık durumu merak edildi. İşte ayrıntılar...

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan İşiten, oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı. Birçok tiyatro oyununda rol alan İşiten, oyuncu koçluğu da yapmaktadır.

MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yaralıların son durumuyla alakalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: ''Merhabalar arkadaşlar. Yaşanan trafik kazasından beri Melis ile irtibat halindeyiz. Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Siz de, ''İyi mi, değil mi?'', ''Durumu ne?'' diye mesaj atmışsınız. Melis, yaralı ama durumu iyi. Değerlerinde bir sorun yok, hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun da aynı şekilde. Ufak tefek yaraları var ama iyi. Sergen'in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar, sağ olun..."

ÖZEL YAŞAMI

Melis İşiten evli mi?

Melis İşiten, 2014'te oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlendi. 2016'da bir kız çocukları olan çift, 2019'da boşandı.

MELİS İŞİTEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Reaksiyon

Yedi Güzel Adam

Vatanım Sensin

Maraşlı

MELİS İŞİTEN'İN OYNADIĞI FİLMLER

Aslı Gibidir



















