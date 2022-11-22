Zeynep Gülmez kimdir, evli mi? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?
Tiyatro turnesinin dönüş yolunda, talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez gündem oldu. Peki, Zeynep Gülmez kimdir, evli mi? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?
Eski eşi Tolga Güleryüz'ün hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya hesabında "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak, kelİmeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim. Affet beni..." sözlerini paylaşan Zeynep Gülmez'in yaşamı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?
Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996-1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998'de İstanbul'a yerleşti. 1999-2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000-2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007-2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008-2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, birçok film, dizi ve reklam projesinde yer aldı.
ÖZEL YAŞAMI
Zeynep Gülmez'in eşi kim?
Zeynep Gülmez, 2015 yılında Tolga Güleryüz ile evlendi. Evlilikleri, 2017 yılına kadar sürdü.
ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
Maria ile Mustafa
Sevgili Geçmiş
Kocaman Ailem
Yalaza
Yeşil Deniz
Tanıklar
Otel Divane
Düşler ve Umutlar
Alemin Kıralı
Kirli Beyaz
Ters Yüz
Parmaklıklar Ardında
Annem
Sev Kardeşim
Selena
Asla Unutma
Şubat Soğuğu
Hürrem Sultan
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Sevgi Ana
Kınalı Kar
Kuzenlerim
Vay Anam Vay
Cinlerle Periler
Şemsi Paşa Pasajı
Oyunbozan
Ona Bakma Bana Bak
Eyvah Kızım Büyüdü
Dikkat Bebek Var
Küçük Besleme
Bize Ne Oldu
Ayrılsak da Beraberiz
Tatlı Kaçıklar
Çiçek Taksi
Mahallenin Muhtarları
ZEYNEP GÜLMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Bir Tuhaf Dünya
Ne Seninle, Ne Sensiz
Aşk Terapisi
Karmakarışık
Cimri / Mariane
Havada Yüzmek (Airswimming)
ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI FİLMLER
Kaçış 1950
Benimle Var Mısın?
Rüzgarlar
Komik Bir Aşk Hikayesi
Abuzer Kadayıf
Güle Güle
Kaç Para Kaç
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