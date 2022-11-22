Zeynep Gülmez kimdir, evli mi? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?

Tiyatro turnesinin dönüş yolunda, talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez gündem oldu. Peki, Zeynep Gülmez kimdir, evli mi? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 11:17
Zeynep Gülmez kimdir, evli mi? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?
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Eski eşi Tolga Güleryüz'ün hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya hesabında "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak, kelİmeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim. Affet beni..." sözlerini paylaşan Zeynep Gülmez'in yaşamı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996-1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998'de İstanbul'a yerleşti. 1999-2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000-2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007-2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008-2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, birçok film, dizi ve reklam projesinde yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Zeynep Gülmez'in eşi kim?

Zeynep Gülmez, 2015 yılında Tolga Güleryüz ile evlendi. Evlilikleri, 2017 yılına kadar sürdü.

ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Maria ile Mustafa 

Sevgili Geçmiş 

Kocaman Ailem 

Yalaza 

Yeşil Deniz 

Tanıklar 

Otel Divane 

Düşler ve Umutlar 

Alemin Kıralı 

Kirli Beyaz 

Ters Yüz 

Parmaklıklar Ardında 

Annem 

Sev Kardeşim 

Selena 

Asla Unutma 

Şubat Soğuğu 

Hürrem Sultan 

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı 

Sevgi Ana 

Kınalı Kar

Kuzenlerim 

Vay Anam Vay 

Cinlerle Periler 

Şemsi Paşa Pasajı 

Oyunbozan 

Ona Bakma Bana Bak

Eyvah Kızım Büyüdü 

Dikkat Bebek Var 

Küçük Besleme 

Bize Ne Oldu 

Ayrılsak da Beraberiz 

Tatlı Kaçıklar 

Çiçek Taksi 

Mahallenin Muhtarları 

ZEYNEP GÜLMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bir Tuhaf Dünya    

Ne Seninle, Ne Sensiz     

Aşk Terapisi       

Karmakarışık        

Cimri / Mariane       

Havada Yüzmek (Airswimming)

ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI FİLMLER

Kaçış 1950 

Benimle Var Mısın? 

Rüzgarlar 

Komik Bir Aşk Hikayesi 

Abuzer Kadayıf 

Güle Güle 

Kaç Para Kaç 


Zeynep Gülmez oyuncu sanatçı

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