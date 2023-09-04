Melissa Vargas'ın filmleri aratmayan hayat hikayesi...

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:28

Güncelleme: 04.09.2023 - 16:24

Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba'nın topraklarında doğdu ve adını voleybol dünyasına altın harflerle yazdırdı. Melissa Vargas, voleybola olan tutkusuyla tanındı ve bu tutkusunu sadece 8 yaşında okul takımına katılarak başlattı. Lisedeyken Cienfuegos Cuba takımında antrenmanlara başlayarak, genç yaşta ulusal takımın kapılarını çaldı.

Melissa'nın hikayesi, sokaklarda voleybol oynamaya başlamasıyla şekilleniyor. 6 yaşında ilk paslarını atan Melissa, 8 yaşında okul takımına katıldı ve bu noktada kendini göstermeye başladı. Başarılarıyla insanlar onu "Küba'nın geleceği" olarak gördü.

ENGEBELİ BİR YOL...

Spor kariyeri boyunca Melissa'nın önünde engeller de vardı. 2016 yılında Çekya'nın Agel Prostejov takımına transfer olduğunda umutla doluydu, ancak omuz sakatlığı yaşadı ve ülkesindeki tedavi koşullarına yönelik eleştirileri, milli takımdan 4 yıl men cezası almasına yol açtı. Ancak Melissa pes etmedi. Kendi isteğiyle İsviçre'ye transfer oldu ve bir sezon boyunca bu ülkede oynadı.

MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN O HAMLE

2018'de Türkiye'nin başarılı kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye katıldı. İşte tam bu noktada bir yıldızın doğuşuna tanıklık ettik. Burada adını altın harflerle yazdırdı ve 2021'e gelindiğinde Türkiye vatandaşı oldu. 3 yıllık bir bekleme sürecinin ardından ay yıldızlı formayı 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde terletti. Türkiye'yi temsil ederek büyük bir zafer elde etti ve kadınlar voleybolunda attığı 112 km/h servis ile dünya rekoru kırdı, tarihe geçti.

KÜBA'DA DOĞDU MALATYALI OLDU...

Milli takım kamplarında kendini herkese sevdirmeyi başaran Melissa Vargas, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile arasında geçen diyaloğun ardından kendini Malatyalı olarak tanıtmaya başladı.

HEM FİLENİN HEM GÖNÜLLERİN SULTANI...

Melissa Vargas, Fenerbahçe'de bir dizi prestijli ödül kazandı ardından ay yıldızlı formayla çıktığı iki turnuvada da en değerli oyuncu seçildi. İşte bu başarı hikayesi, sadece bir sporcu değil, bir yıldızın doğuşunu simgeliyor. Melissa, Türkiye için gurur kaynağı oldu ve voleybol dünyasında parlayan bir yıldız olarak ışığını sürdürmeye devam edecek...