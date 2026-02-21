Meltem Cumbul’dan sürpriz karar: Tazminat davasından feragat etti!

Sinema ve tiyatro oyuncusu Meltem Cumbul, yaklaşık yedi yıldır süregelen hukuk mücadelesinde beklenmedik bir karara imza attı. Cumbul, kendisine sosyal medya platformu üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle Kemal U. isimli şahsa karşı açtığı tazminat davasını sonlandırdı.

SÜREÇ 2018 YILINDA BAŞLADI

Hukuki süreç, 2018 yılında Kemal U.’nun Facebook üzerinden Meltem Cumbul’u hedef alan hakaret içerikli yorumuyla patlak vermişti. Cumbul’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma neticesinde açılan ceza davasında yargılanan Kemal U., "hakaret" suçundan suçlu bulunmuş ve mahkumiyet kararı almıştı.

30 BİN LİRALIK DAVADAN VAZGEÇTİ

Ceza davasının Cumbul lehine sonuçlanmasının ardından ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla Kemal U. aleyhine 30 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ancak davanın karara bağlanması beklenen aşamada sürpriz bir gelişme yaşandı. Meltem Cumbul, mahkemeye sunduğu feragat dilekçesiyle, tazminat talebinden kendi isteğiyle vazgeçtiğini beyan etti.