Meltem Cumbul’un akademik unvanı olmaksızın Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sahne Sanatları Bölüm Başkanı olarak atandığı iddiaları kamuoyunda liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi. Tepkilerin odağındaki üniversite yönetimi, yayımladığı yazılı açıklama ile tüm süreçlerin "etik ilkeler ve liyakat" doğrultusunda yürütüldüğünü savunarak sanatçının arkasında durdu. Peki, Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Cumbul'un akademik kariyeri...
MELTEM CUMBUL KİMDİR?
Meltem Cumbul, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladıktan sonra Ata Koleji'nde eğitimi sürdürdü. Buradan 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.
Oyunculuk kariyerine 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi adlı sinema filminde oynayarak başladı. Meltem Cumbul, yirmi sinema filmi, kariyerinde çıkış yakalamasına sebep olan Yılan Hikayesi başta olmak üzere on dizide oynamıştır.
MELTEM CUMBUL SİNEMA FİLMLERİ
1994 Bir Sonbahar Hikayesi
1995 Bay E
1995 Böcek
1997 Usta Beni Öldürsene
1998 Karışık Pizza
1999 Propaganda
1999 Doğum Yeri Absürdistan
1999 Duruşma
2001 Maruf
2003 Abdülhamit Düşerke
2004 Duvara Karşı
2005 Gönül Yarası
2008 The Alphabet Killer
2008 A Beautiful Life
2008 Mevlana Aşkı Dansı
2009 Her Şeyin Bittiği Yerden
2011 Tell Me Oh Khudaa
2011 Labirent
2014 Kadın İşi: Banka Soygunu
2015 Yaktın Beni
MELTEM CUMBUL DİZİLERİ
1995 Sahte Dünyalar
1995 Çiçek Taksi
1996 Tatlı Kaçıklar
1999/2000/2001 Yılan Hikayesi
2002 Beşik Kertmesi
2002 Biz Size Aşık Olduk
2003 Gurbet Kadını
2005 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu
2006 Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)
2007 Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)
2007 Doktorlar (Konuk oyuncu)
2008 Aşk Yakar
2011 Nuri
2013-2014 Muhteşem Yüzyıl