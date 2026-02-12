Meltem Cumbul’un akademik unvanı olmaksızın Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sahne Sanatları Bölüm Başkanı olarak atandığı iddiaları kamuoyunda liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi. Tepkilerin odağındaki üniversite yönetimi, yayımladığı yazılı açıklama ile tüm süreçlerin "etik ilkeler ve liyakat" doğrultusunda yürütüldüğünü savunarak sanatçının arkasında durdu. Peki, Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Cumbul'un akademik kariyeri...

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladıktan sonra Ata Koleji'nde eğitimi sürdürdü. Buradan 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi adlı sinema filminde oynayarak başladı. Meltem Cumbul, yirmi sinema filmi, kariyerinde çıkış yakalamasına sebep olan Yılan Hikayesi başta olmak üzere on dizide oynamıştır.

MELTEM CUMBUL SİNEMA FİLMLERİ

1994 Bir Sonbahar Hikayesi

1995 Bay E

1995 Böcek

1997 Usta Beni Öldürsene

1998 Karışık Pizza

1999 Propaganda

1999 Doğum Yeri Absürdistan

1999 Duruşma

2001 Maruf

2003 Abdülhamit Düşerke

2004 Duvara Karşı

2005 Gönül Yarası

2008 The Alphabet Killer

2008 A Beautiful Life

2008 Mevlana Aşkı Dansı

2009 Her Şeyin Bittiği Yerden

2011 Tell Me Oh Khudaa

2011 Labirent

2014 Kadın İşi: Banka Soygunu

2015 Yaktın Beni

MELTEM CUMBUL DİZİLERİ

1995 Sahte Dünyalar

1995 Çiçek Taksi

1996 Tatlı Kaçıklar

1999/2000/2001 Yılan Hikayesi

2002 Beşik Kertmesi

2002 Biz Size Aşık Olduk

2003 Gurbet Kadını

2005 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu

2006 Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)

2007 Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)

2007 Doktorlar (Konuk oyuncu)

2008 Aşk Yakar

2011 Nuri

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl