Aleyna Tilki'den dikkat çeken Mauro Icardi paylaşımı! 'Ben de...'
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçında ardından yaptığı Mauro Icardi paylaşımı ile dikkat çekti.
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından ünlü sanatçı Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Başarılı şarkıcı, Galatasaray'ın Icardi paylaşımını hikayesinde paylaştı.
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın 'Ben kalbimin orta yerine seni yazdım...' paylaşımına Instagram hikayesinde 'Ben de' ifadalerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YER ALMIŞTI
Ünlü şarkıcı, Galatasaray'ın 2018 yılındaki şampiyonluğunda şarkısı "O Sen Olsan Bari", Bafetimbi Gomis ile özdeşleşmiş ve camia için de popüler bir sanatçı haline gelmişti.
Öte yandan Aleyna Tilki, geçen sezonun şampiyonluk kutlamalarında da yer aldı.
Aleyna Tilki'nin paylaşımı şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Akşener'den çarpıcı istek!
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
- Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!