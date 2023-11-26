Aleyna Tilki'den dikkat çeken Mauro Icardi paylaşımı! 'Ben de...'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 14:30

Güncelleme: 26.11.2023 - 14:30

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından ünlü sanatçı Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Başarılı şarkıcı, Galatasaray'ın Icardi paylaşımını hikayesinde paylaştı.

Aleyna Tilki, Galatasaray'ın 'Ben kalbimin orta yerine seni yazdım...' paylaşımına Instagram hikayesinde 'Ben de' ifadalerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YER ALMIŞTI

Ünlü şarkıcı, Galatasaray'ın 2018 yılındaki şampiyonluğunda şarkısı "O Sen Olsan Bari", Bafetimbi Gomis ile özdeşleşmiş ve camia için de popüler bir sanatçı haline gelmişti.

Öte yandan Aleyna Tilki, geçen sezonun şampiyonluk kutlamalarında da yer aldı.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı şu şekilde: