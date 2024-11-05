Menajeri son durumu açıkladı: Ankaralı Turgut'tan hayranlarını üzen haber!
Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un menajeri ünlü şarkıcının sağlık durumuna dair son durumu paylaştı.
"Ankaralı Turgut" olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer kanseri teşhisi konulan ve kanser hücrelerinin karaciğerine kadar sıçradığı öğrenilen Karataş’ın sağlık durumunun kötüye gittiği bildirildi.
Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" açıklamasını yaptı. Hayranları, Karataş’ın bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları gönderiyor.
Etiketler: #Ankaralı Turgut #entübe
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