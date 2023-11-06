Menajerinden Metin Uca'nın sağlık durumuna dair açıklama: 'Riskli 24 saatin geçmesini bekliyoruz'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:41

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:44

Ünlü Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca geçen günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Kazaya sebep olan durumun ünlü sunucunun kendinden geçmesi olduğu anlaşılmıştı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını açıklayan Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı.

Tedavi altında olan Metin Uca ile ilgili açıklama menajeri Kübra Kalem Baykara açıklama yaptı. Baykara'nın açıklaması şu şekilde:

"Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması:

3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz. Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım Kübra Kalem Baykara Metin Uca'nin menajeri"







