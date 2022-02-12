'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan videolu yanıt

12 Şubat 2022 Cumartesi, 12:50

Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yemek paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta elmalı tatlı yaptığı bir videosunu paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı.

Karavanda Menemen yapan oyuncu o anları sosyal medya hesabından "O bir klasik" notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce kez izlenen videosunda menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" polemiğinde de tarafını belli etmiş oldu.







