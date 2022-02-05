Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girip tatlı yaptı: İlk yorum Başak Dizer'den geldi
Uzun zamandır ekrandan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ, aldığı eğitim sonrası mutfağa girerek elmalı turta yaptığı anları Instagram hesabından hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'a ilk yorum ise bebek bekleyen eşi Başak Dizer'den geldi.
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda baba olacağını öğrendi. Eşi Başak Dizer ile ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Tatlıtuğ, bu süreçte aşçılık eğitimi aldı.
MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini sergilemek için tezgah başına geçti. Yemek ve tatlı yapmaya ilgisi olan oyuncu, elmalı tatlı yaptı.
Bu anları da 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Elmali Strudel. Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notunu yazdı.
İLK YORUM EŞİNDEN GELDİ
İlk bebeğine hamile olan modacı Başak Dizer ise eşinin paylaşımına sessiz kalamayarak "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yaptı. Dizer'in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un videosu da 800 bine yakın görüntülenmeye ulaştı.
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