Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Meriç Erkan'ın kariyeri...
Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak bilinen, ilginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Arkan son haliyle görenleri şaşırttı. Peki, Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Meriç Erkan'ın kariyeri...
Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak adını duyuran ve bir dönem Esra Erol’un izdivaç programına katılan Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son hali şaşırttı. Peki, Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Meriç Erkan'ın kariyeri...
MERİÇ ERKAN KİMDİR?
Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969’da Samsun’da doğdu ve ilköğretimini de burada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi’nden mezun olduktan sonra modellik kariyerine ajanslarda başladı. Televizyon dünyasında ise adını ilk kez Kuşum Aydın’ın sunduğu programla duyurdu. Meriç Erkan, o dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı sansasyonel ilişkiyle de hafızalarda yer etti. Ayrıca "Esra Erol’da" programına katılan Erkan, programdan olaylı bir şekilde ayrılmış ve çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Bu çalkantılı dönemlerden sonra Meriç Erkan, ekranlardan uzaklaşarak inzivaya çekildi ve manevi hayata yöneldi.
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