Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?
Galatasaray’ın eski yönetim kurulu üyesi ve Çetaş Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Peki, Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?
Galatasaray Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti. 2015-2018 yılları arasında sarı kırmızlı kulüpte yöneticilik yapan iş insanı Taşar'ın vefatı, Galatasaray Kulübü tarafından duyuruldu. Peki, Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?
TARIK TAŞAR KİMDİR?
1968 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Tarık Taşar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer yolculuğunu otomotiv sektöründe sürdüren Taşar, Çetaş Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Taşar evli ve 2 çocuk babasıydı.
Etiketler: #Tarık Taşar #galatasaray #kimdir? #yönetici
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