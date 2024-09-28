Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?

Galatasaray’ın eski yönetim kurulu üyesi ve Çetaş Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Peki, Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?

Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:49

Galatasaray Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti. 2015-2018 yılları arasında sarı kırmızlı kulüpte yöneticilik yapan iş insanı Taşar'ın vefatı, Galatasaray Kulübü tarafından duyuruldu. Peki, Tarık Taşar kimdir? Galatasaray eski yönetici Tarık Taşar kaç yaşında, nereli? Tarık Taşar neden öldü?

TARIK TAŞAR KİMDİR?

1968 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Tarık Taşar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer yolculuğunu otomotiv sektöründe sürdüren Taşar, Çetaş Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Taşar evli ve 2 çocuk babasıydı.


Etiketler: #Tarık Taşar #galatasaray #kimdir? #yönetici

İlgili Haberler

Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü?

Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü?
İsrail'in hedefinde olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah kaç yaşında, nereli?

İsrail'in hedefinde olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah kaç yaşında, nereli?
Kalpazan dizisinin Ayşe'si Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kalpazan dizisinin Ayşe'si Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler