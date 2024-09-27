Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü?
Harry Potter serisinde Minerva McGonagall karakterine hayat veren Maggie Smith'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü? İşte ayrıntılar...
Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz oyuncu Maggie Smith'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü? İşte ayrıntılar...
MAGGIE SMITH KİMDİR?
Dame Margaret Natalie Smith 28 Aralık 1934 tarihinde, İngiltere'de doğdu. Geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer aldı. Smith, 50'nin üzerinde filmde yer aldı ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri oldu.
Smith ekran karşısındaki ilk oyunculuğunu 1958'de Nowhere to Go ile yaptı. Ancak uluslararası ününe En İyi Kadın Oyuncu Oscarı kazandığı The Prime of Miss Jean Brodie'deki (1969) aynı adlı roldeki performansıyla ulaştı. Sonraki National Theatre'daki sahne oyunculuklarına William Wycherley’nin The Country-Wife (1969), Farquhar’ın The Beaux’ Stratagem (1970) ve Henrik Ibsen’ın Hedda Gabler (1970) oyunları dahil. Smith National Theatre'ı 1970'lerin başında bıraktı ve Stratford (Ontario) Festivali'nde pek çok sezonda yer almaya başladı. Ayrıca Noël Coward’ın Private Lives (1972, 1975) ve of Tom Stoppard’ın Night and Day (1979) eserlerinin Londra ve New York City oyunlarında da oynadı.
1978 yılında Neil Simon'un Broadway oyunu California Suite'in film uyarlamasında rol aldı. Filmde kocası (Michael Caine tarafından canlandırıldı) ile sürekli tartışan Oscar adayı bir aktrisi canlandırdı, performansıyla kendisi de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Smith, aynı zamanda Manzaralı Oda (1985) filminde canlandırdığı İtalya'da seyahat eden genç bir kadının hasta bakıcısı ve Gosford Parkı (2001) filminde canlandırdığı kontes rolleriyle Akademi Ödülüne aday gösterildi.
MAGGIE SMITH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Young Cassidy
Washington Square
The V.I.P.s
Travels with My Aunt
Titanların Savaşı
The Second Best Exotic Marigold Hotel
The Miracle Club
The Lady in the Van
The Best Exotic Marigold Hotel
Tea with Mussolini
Sister Act 2: Back in the Habit
Sister Act
Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet
The Secret Garden
Romeo.Juliet Rosaline
Richard III
Quartet
Quartet
The Pumpkin Eater
A Private Function
The Prime of Miss Jean Brodie
Ölüm Oyunu
Othello
Oh! What a Lovely War
Nowhere to Go
Nothing Like a Dame
Nil'de Ölüm
Nanny McPhee and the Big Bang
My Old Lady
The Missionary
Manzaralı Oda
Love and Pain and the Whole Damn Thing
The Lonely Passion of Judith Hearne
Lily in Love
Lavanta Kokulu Kadınlar
The Last September
Keeping Mum
Kanca
Hot Millions
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
Harry Potter ve Sırlar Odası
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
Harry Potter ve Melez Prens
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
Harry Potter ve Ateş Kadehi
Gosford Parkı
Go to Blazes
From Time to Time
The First Wives Club
Downton Abbey: A New Era
Downton Abbey
Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
Curtain Call
Child in the House
California Suite
Better Late Than Never
Becoming Jane
Bal Kutusu
A German Life
A Boy Called Christmas
22 Numarada Cinayet
MAGGIE SMITH ÖLDÜ MÜ?
Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.
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