Yayınlanma: 27.09.2024 - 18:51

Güncelleme: 27.09.2024 - 18:51

Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz oyuncu Maggie Smith'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter filminin Profesör McGonagall'ı Maggie Smith kimdir? Maggie Smith neden öldü? İşte ayrıntılar...

MAGGIE SMITH KİMDİR?

Dame Margaret Natalie Smith 28 Aralık 1934 tarihinde, İngiltere'de doğdu. Geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer aldı. Smith, 50'nin üzerinde filmde yer aldı ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri oldu.

Smith ekran karşısındaki ilk oyunculuğunu 1958'de Nowhere to Go ile yaptı. Ancak uluslararası ününe En İyi Kadın Oyuncu Oscarı kazandığı The Prime of Miss Jean Brodie'deki (1969) aynı adlı roldeki performansıyla ulaştı. Sonraki National Theatre'daki sahne oyunculuklarına William Wycherley’nin The Country-Wife (1969), Farquhar’ın The Beaux’ Stratagem (1970) ve Henrik Ibsen’ın Hedda Gabler (1970) oyunları dahil. Smith National Theatre'ı 1970'lerin başında bıraktı ve Stratford (Ontario) Festivali'nde pek çok sezonda yer almaya başladı. Ayrıca Noël Coward’ın Private Lives (1972, 1975) ve of Tom Stoppard’ın Night and Day (1979) eserlerinin Londra ve New York City oyunlarında da oynadı.

1978 yılında Neil Simon'un Broadway oyunu California Suite'in film uyarlamasında rol aldı. Filmde kocası (Michael Caine tarafından canlandırıldı) ile sürekli tartışan Oscar adayı bir aktrisi canlandırdı, performansıyla kendisi de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Smith, aynı zamanda Manzaralı Oda (1985) filminde canlandırdığı İtalya'da seyahat eden genç bir kadının hasta bakıcısı ve Gosford Parkı (2001) filminde canlandırdığı kontes rolleriyle Akademi Ödülüne aday gösterildi.

MAGGIE SMITH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Young Cassidy

Washington Square

The V.I.P.s

Travels with My Aunt

Titanların Savaşı

The Second Best Exotic Marigold Hotel

The Miracle Club

The Lady in the Van

The Best Exotic Marigold Hotel

Tea with Mussolini

Sister Act 2: Back in the Habit

Sister Act

Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet

The Secret Garden

Romeo.Juliet Rosaline

Richard III

Quartet

Quartet

The Pumpkin Eater

A Private Function

The Prime of Miss Jean Brodie

Ölüm Oyunu

Othello

Oh! What a Lovely War

Nowhere to Go

Nothing Like a Dame

Nil'de Ölüm

Nanny McPhee and the Big Bang

My Old Lady

The Missionary

Manzaralı Oda

Love and Pain and the Whole Damn Thing

The Lonely Passion of Judith Hearne

Lily in Love

Lavanta Kokulu Kadınlar

The Last September

Keeping Mum

Kanca

Hot Millions

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Gosford Parkı

Go to Blazes

From Time to Time

The First Wives Club

Downton Abbey: A New Era

Downton Abbey

Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood

Curtain Call

Child in the House

California Suite

Better Late Than Never

Becoming Jane

Bal Kutusu

A German Life

A Boy Called Christmas

22 Numarada Cinayet

MAGGIE SMITH ÖLDÜ MÜ?

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.