Meriç Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Meriç Keskin'in mesleği ne?

Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oldu. Yayımlanan fragmanın ardından yurttaşlar ünlü fenomenin yaşamını merak etti. Peki, Meriç Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Meriç Keskin'in mesleği ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:06
Meriç Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Meriç Keskin'in mesleği ne?
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Meriç Keskin konuk olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü fenomenin yaşamı ve mesleği yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Meriç Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Meriç Keskin'in mesleği ne? İşte ayrıntılar...

MERİÇ KESKİN KİM?

Meriç Keskin 24 Ekim 1986 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Macar Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Meriç Keskin kendini okur, gezer ve yazar olarak tanımlıyor. Meriç Keskin; gezi yazıları yazıyor, sosyal medya ile uğraşıyor.


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