Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım ve Ömer aşkında yeni gelişme

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:04

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:04

Kızılcık Şerbeti her hafta en çok izlenen dizi olarak adını zirveye yazdırıyor. Yine peş peşe heyecanlı olayların yaşanacağı dizinin tutkunları en çok Kıvılcım (Evrim Alasya) ve Ömer’in (Barış Kılıç) ne zaman tekrar bir araya geleceğini merak ediyordu.

İkili Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdikleri röportajda yaşanacak ayrılığın sonrasında barışacaklarını açıklamıştı. Ancak son olarak Görkem’in (Özge Özacar) Ömer’in hayatına girmesi işleri karıştırdı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis söylentilerine göre çiftin tekrar bir araya gelmesi çok yakın… Çünkü Görkem diziden hemen gitmeyecek ama tesadüfler eseri sürpriz biriyle yakınlaşacak. Ertuğrul’un (Kayra Şenocak) Kıvılcım’la ilişkisi önce araya giren Nursema (Ceren Karakoç) yalanı ve yaşanacak yeni skandal bir suçlamayla dönüşü olmayan bir yola girecek. Bu olaylar ikilinin arasındaki buzları eritecek.

Mustafa (Emrah Altıntopeak) ve Nilay’ın (Feyza Civelek) bebek krizi birkaç hafta sürecek. Mustafa hem korkuyu, hem de sevinci bir arada yaşayacak. Pembe (Sibel Taşçıoğlu), Apo’yu (Settar Tanrıöğen) tekrar kazanmaya çalışsa da Alev’in (Müjde Uzman) hayatında olay yaratacak şok bir gelişme yaşanacak. Sezonun en büyük bombası da bu olacak. Doğa (Sıla Türkoğlu) ile Fatih (Doğukan Güngör) cephesinde de çok büyük bir kopuş yaşanacak. Ayrıca dizideki genç bir isme yeni bir partnerin geleceği de konuşuluyor.

