Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar? 2023 Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanmaya başlar? Merkezi sistem kalorifer kaç derecede yanar?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:42

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:42

Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Merkezi sistem kalorifer, henüz doğalgaz sistemi bulunmayan apartmanlarda kullanılmaya devam ediyor. Peki, Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar? 2023 Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanmaya başlar?

MERKEZİ SİSTEM KALORİFERLER NE ZAMAN YANMAYA BAŞLAR?

Bu kapsamda her ilin Valiliği kendi karar vermektedir. Vatandaşların kendi ikamet ettikleri şehirlerin Valiliklerinin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

MERKEZİ SİSTEM KALORİFER HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIR?

Kaloriferlerin hangi saatlerde yakılacağı kararı ise insanların biyolojik uyku saatlerine göre enerji tasarrufuna dayanır. Biyolojik uyku saatleri ele alınarak 22:00 – 06:00 arası kaloriferler kapatılabilmektedir.

MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAÇ DERECEDE YANAR?

Merkezi sistem ısıtma kullanılan yapılarda kazan sıcaklığı genel olarak 45-55 derece arasıdır.