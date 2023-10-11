Acun Ilıcalı tarih verdi: Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:54

Güncelleme: 11.10.2023 - 07:54

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun bir aranın ardından Beyaz Show'un yılbaşı özel bölümüyle geri döneceğini duyurdu. Bu haber, televizyon dünyasında ve sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Beyaz Show, Türkiye'nin en sevilen talk show programlarından biri olarak uzun yıllar boyunca izleyicileri ekrana kilitlemişti.

Beyazıt Öztürk'ün eğlenceli sunumu ve ünlü konuklarıyla her hafta büyük ilgi gören program, 2018 yılında sona ermişti. Ancak, Acun Ilıcalı'nın sürpriz duyurusuyla Beyaz Show'un geri dönüş yapacağı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BU ÜLKENİN BEYAZ SHOW'A İHTİYACI VAR"

Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un geri dönüşüyle ilgili ilk sinyalleri daha önce vermişti. Ancak, bu kez duyuruyu resmi olarak yaparak izleyicileri heyecanlandırdı.

Ünlü yapımcı, katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un yılbaşı özel bölümüyle geri döneceğini açıkladı. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" sözleriyle müjdeyi paylaştı.