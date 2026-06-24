Astrolojide iletişim ve düşünce gezegeni olarak kabul edilen Merkür, 2026 yazında yeniden geri hareketine başlayacak. Merkür retrosu; iletişimde aksaklıklar, teknolojik sorunlar ve geçmişten gelen gelişmelerle ilişkilendirilirken, bu dönemde özellikle duygusal konular, eski anılar ve nostaljik etkiler ön plana çıkabilir. Peki, Merkür retrosu ne zaman başlıyor? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür retrosunun etkileri neler? İşte ayrıntılar...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merkür retrosu 2026 yılında yaz döneminde etkisini gösterecek. Astrolojik takvimlere göre Merkür, 29 Haziran 2026 tarihinde geri hareketine başlayacak ve bu süreç boyunca iletişim, düşünce yapısı ve günlük planlarda bazı değişimler yaşanabileceği düşünülüyor.

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yaz Merkür retrosunun yaklaşık 24 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Retro süreci boyunca iletişimden teknolojiye, iş hayatından kişisel ilişkilere kadar birçok alanda daha kontrollü hareket edilmesi gerektiği astroloji çevrelerinde sıkça vurgulanıyor. Merkür retrosu yalnızca başladığı günle sınırlı bir dönem olarak değerlendirilmez. Astrolojide retro öncesi ve sonrası etkilerin de hissedilebileceği kabul edilir. Bu nedenle Merkür retrosunun etkileri başlamadan önce ve bittikten sonra da bazı kişiler tarafından fark edilebilir.

Bu dönemde:

Yarım kalan projeleri tamamlamak,

Eski planları yeniden gözden geçirmek,

Geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak,

Eksik iletişimleri düzeltmek

daha destekleyici adımlar olarak görülür.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER?

Astrolojide Merkür retrosu özellikle iletişim ve zihinsel süreçlerle bağlantılı kabul edilir. Bu nedenle bu dönemde bazı konuların daha fazla dikkat gerektirdiğine inanılır.

1. İletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalar artabilir

Merkür retrosunun en bilinen etkilerinden biri iletişim alanındaki karışıklıklardır. Söylenen sözlerin yanlış anlaşılması, mesajların eksik iletilmesi veya küçük konuların büyümesi gibi durumlar bu dönemin sembolik etkileri arasında gösterilir.

Bu nedenle önemli konuşmalar yaparken daha açık ve net bir dil kullanmak, yazılı iletişimlerde ise detayları tekrar kontrol etmek faydalı olabilir.

2. Geçmişten gelen haberler gündeme gelebilir

Merkür retrosu denildiğinde en çok dikkat çeken konulardan biri geçmiş bağlantıların yeniden ortaya çıkmasıdır. Eski arkadaşlar, geçmiş ilişkiler veya daha önce yarım kalmış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

Bazı kişiler için bu dönem geçmişle yüzleşme ve eski konuları kapatma fırsatı olarak değerlendirilirken, bazıları için nostaljik duyguların yoğunlaştığı bir süreç olabilir.

3. Teknolojik sorunlara dikkat

Merkür teknoloji ve iletişim araçlarıyla ilişkilendirildiği için retro dönemlerinde elektronik cihazlar, internet bağlantıları veya dijital işlemlerle ilgili aksaklıkların yaşanabileceğine inanılır.

Bu süreçte:

Önemli dosyaların yedeklenmesi,

Şifrelerin kontrol edilmesi,

Dijital işlemlerde dikkatli olunması

önerilen uygulamalar arasında yer alır.

4. Yeni kararlar alırken daha fazla düşünmek gerekebilir

Astrolojide Merkür retrosu genellikle büyük kararları aceleyle almamak gereken bir dönem olarak yorumlanır. Özellikle iş anlaşmaları, büyük alışverişler veya uzun vadeli planlarda detaylara daha fazla dikkat edilmesi gerektiği düşünülür. Bu dönem daha çok mevcut durumları değerlendirme, eksikleri tamamlama ve geçmiş kararları yeniden inceleme zamanı olarak görülür.

MERKÜR RETROSUNDA AŞK VE İLİŞKİLER NASIL ETKİLENECEK?

Merkür retrosu, ilişkiler açısından da dikkat çeken dönemlerden biri olarak kabul edilir. Geçmişte yaşanan konuşmalar, eski duygular veya tamamlanmamış meseleler tekrar gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde iletişim sorunları ortaya çıkabilirken, bazı ilişkilerde ise açık konuşmalar sayesinde yeni bir anlayış gelişebilir.

Bu dönemde:

Karşı tarafı dinlemek,

Ani tepkiler vermemek,

Eski sorunları yeniden değerlendirirken sakin kalmak

ilişkiler açısından önemli olabilir.