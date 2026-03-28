Mersin'de hasat 15 gün erken başladı: 150 ton rekolte bekleniyor...

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de sebzenin yanı sıra çilekten yeni dünyaya, kayısıdan bademe kadar çeşit çeşit meyve üretimi de yapılıyor. Baharla birlikte turfanda yetiştirilen ürünlerden bademin çağlasının hasadına da başlandı. Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle soğuklamasını alan badem çağlası geçmiş yıllara göre satışı 15 gün erken hasat edildi. Rekoltenin iyi olmasının yanı sıra erken hasat edilmesi ise üreticilerin yüzünü güldürdü. İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği Işıklı Mahallesi bölgesinde 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi beklendiği ifade edildi.

150 ton rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor" dedi.