Mersin'de bereketli hasat: 40 ton rekolte bekleniyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen narlar hasat edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:05
Mersin'de bereketli hasat: 40 ton rekolte bekleniyor
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Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede sezonun ilk nar hasadı, Mustafa Ata'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 35 dönümlük bahçesinde yapıldı.

Tarım işçilerince dalından toplanan narlar, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.

Kilogramı 30 liradan satılan ürünler, iç ve dış piyasaya pazarlanıyor.

Ata, gazetecilere, sıcak hava nedeniyle meyvelerin 20 gün erken olgunlaştığını söyledi.

Ürünlere yurt dışından talep olduğunu belirten Ata, "Dalında kilogramı 30 liraya verdiğimiz ürünler Hollanda, İngiltere ve Polonya'ya gidiyor. Bu yıl 35 dönüm bahçemden 40 ton rekolte bekliyorum." dedi.

Çiftçi Kübra Doğan da güneşten etkilenmemek için hasada sabah erken saatlerde başlayıp öğlen sonlandırdıklarını anlattı.


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