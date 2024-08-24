Kapadokya'yı sel vurdu: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu

Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:16
Kapadokya'yı sel vurdu: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu
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Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı.

Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.


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