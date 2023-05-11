Mersin'de sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:10
Mersin'de sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Akdeniz ilçesinde önceki gün Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önündeki 'Romanlar Buluşması'na katılan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan hayranı ile korumaları arasında çıkan arbede sırasında sahneden düştü.

TABURCU EDİLDİ

Düşme anı kameraya yansırken, Kibariye hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi. 


Mersin Kibariye sahne

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