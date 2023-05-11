Mersin'de sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Akdeniz ilçesinde önceki gün Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önündeki 'Romanlar Buluşması'na katılan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan hayranı ile korumaları arasında çıkan arbede sırasında sahneden düştü.
TABURCU EDİLDİ
Düşme anı kameraya yansırken, Kibariye hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu