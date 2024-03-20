Mersin'de üreticinin yüzü gülüyor! Dönüm başı 4 ton ürün: Kilosu 80 TL

Kilosu 80 TL: Üreticisinin yüzünü güldüren meyve "karadut".

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:34
Mersin'de üreticinin yüzü gülüyor! Dönüm başı 4 ton ürün: Kilosu 80 TL
Abone Ol google-news

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üreticisinin de yüzünü güldüren turfanda 'karadut' hasadı devam ederken hem ülke içinden hem de yurtdışından talep görüyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin turfanda yetiştirilen ürünlerle de dikkat çekiyor. Narenciye sezonunun sonuna doğru gelinmesiyle birlikte kentte örtü altında yetiştirilen ürünler de hasat edilmeye başlandı. Daha önce örtü altında erik, kayısı ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiği şehirde son yıllarda hem yurt içinden hem de yurt dışından talebin geldiği karadutun da seraları kurulmaya başlandı. Özellikle son 4-5 yıldır örtü altında üretimi yapılan karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramın 80 TL'den satılması üreticisinin yüzünü güldürüyor. İlaç istemediği için masrafsız olarak görülen karadutun zahmetinin de az olması üreticinin işini kolaylaştırıyor. Erdemli ilçesinde de kurulan karadut seralarında başlayan hasadın ise mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

DÖNÜM BAŞINA 4 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR

Erdemli ilçesinde daha önce domates üretimi yapılan serada karadut yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Domates üretiminin maliyeti nedeniyle ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Karadutu bulduk. Seramıza dönüm başı 60 fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşına geldi. Başlayan hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek. Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seven bir ürün. Şu anda dönüm başına 2,5 ton beklentimiz var ama ileriki yıllarda bu tonaj artıyor. Dönüm başına 4 tona kadar çıkabiliyor. Kilogram fiyatı da şu an için 80 TL" dedi.

Ürüne ciddi bir talebinin olduğuna dikkat çeken Kulu ,"Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" diye konuştu.

Dut hasadı yapan üretici Aysel Kara ise "Daha önce bahçemize domates ekiyorduk. Domates biraz daha masraflı ve işçiliği zor ama karadut daha kolay, maliyeti de daha az. Domatese göre getirisi daha iyi. Domateste 12 ay çalışıyorsun. Bunda ise sadece toplama ve budama zamanı 2-3 ay kadar bir iş oluyor. Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve her alanda kullanılıyor. Pekmezi, reçeli yapılıyor, meyve suyu yapılır pastalarda kullanılır" şeklinde konuştu.


Mersin haberleri hasat haberleri Karadut haberleri

İlgili Haberler

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL
Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi... Sürpriz bir adım gelebilir mi? İşte son faiz tahminleri

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi... Sürpriz bir adım gelebilir mi? İşte son faiz tahminleri
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'

Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'

Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 12 ayda yetişti, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 12 ayda yetişti, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’