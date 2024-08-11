Mert Demir Harbiye'de konser verdi
Ünlü şarkıcı Mert Demir Harbiye'de konser verdi.
"Ateşe Düştüm", "Antidepresan" ve "Cehennemin Dibi" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan müzisyen Mert Demir, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserin açılışında "İkimize Birden" parçasını seslendiren sanatçı, "Ateşe Düştüm", "Antidepresan", "Pusulam Rüzgar", "Ölüyorum Anla" ve "Gözlerime Bak" parçalarını da seslendirdi.
Sanatçı konserde, "Olmazlara Vuruluyorum" adlı yeni şarkısını ilk kez söyledi.
Demir, yeni şarkısının 16 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini belirterek "Bu çalacağım şarkıyı ilk defa siz dinleyeceksiniz. 'Ölüyorum Anla'yı da ilk kez Harbiye'de çalmıştım. Buranın uğuruna inanıyorum." dedi.
Ünlü sanatçıya bu şarkısında yardımcı vokalisti Duygu Edis de eşlik etti.
Dinleyicilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Demir'in konserini yaklaşık 5 bin müziksever izledi.
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