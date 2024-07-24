Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Şarkıcı Mert Demir, "Antidepresan" adlı şarkısının Yılmaz Morgül tarafından yeniden yorumlanması ve bu yorumun telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırılması hakkında ilk kez konuştu.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 18:26
Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Demir, Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği "Antidepresan" şarkısını dijital platformlarda yeniden yorumlayan Yılmaz Morgül'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Morgül, Aramızda Kalmasın programında, Demir’in yorumunu eleştirerek, "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" demişti.

Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Ancak Morgül'ün yorumu, MESAM/MSG tarafından telif ihlali gerekçesiyle dijital platformlardan kaldırıldı.

Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Bu olay üzerine uzun süre sessiz kalan Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılarak konuya dair açıklamalarda bulundu.

Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Işık'ın, "Şarkıyı Yılmaz Morgül’ün elinden almışsınız" sözleri üzerine Demir, "O şarkıda hikayenin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yaşam enerjisini söndürdüysek çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Antidepresan’da da Nihat Doğan’la aynısı oldu" ifadelerini kullandı.

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