Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'

Işık'ın, "Şarkıyı Yılmaz Morgül’ün elinden almışsınız" sözleri üzerine Demir, "O şarkıda hikayenin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yaşam enerjisini söndürdüysek çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Antidepresan’da da Nihat Doğan’la aynısı oldu" ifadelerini kullandı.