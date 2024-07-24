Mert Demir 'telif' geriliminin ardından ilk kez konuştu: 'Üzgünüm ama...'
Şarkıcı Mert Demir, "Antidepresan" adlı şarkısının Yılmaz Morgül tarafından yeniden yorumlanması ve bu yorumun telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırılması hakkında ilk kez konuştu.
Demir, Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği "Antidepresan" şarkısını dijital platformlarda yeniden yorumlayan Yılmaz Morgül'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Morgül, Aramızda Kalmasın programında, Demir’in yorumunu eleştirerek, "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" demişti.
Ancak Morgül'ün yorumu, MESAM/MSG tarafından telif ihlali gerekçesiyle dijital platformlardan kaldırıldı.
Bu olay üzerine uzun süre sessiz kalan Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılarak konuya dair açıklamalarda bulundu.
Işık'ın, "Şarkıyı Yılmaz Morgül’ün elinden almışsınız" sözleri üzerine Demir, "O şarkıda hikayenin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yaşam enerjisini söndürdüysek çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Antidepresan’da da Nihat Doğan’la aynısı oldu" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin dilinin altındaki iki isim
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Grubunu uyardı: 'Meclis tatile girmeden...'
- 'Öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim...'
- Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi!
- CHP'den Erdoğan'a belediye borçları yanıtı
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!
- TFF'den Montella'ya telefon!
- İktidarın emeklilik sistemi planı
- 'Keşke kendisi de emeklisine cömert olabilseydi’