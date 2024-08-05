Berdan Mardini'den çok konuşulacak Mert Demir çıkışı: 'Epilasyona götüreceğim'

Berdan Mardini verdiği konser sırasında son dönemin sevilen isimlerinden Mert Demir ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:13
Berdan Mardini'den çok konuşulacak Mert Demir çıkışı: 'Epilasyona götüreceğim'
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Yaptığı ilginç açıklamalarla gündemden düşmeyen Berdan Mardini önceki akşam Kıbrıs’da konser verdi. Kıbrıs’a Mert Demir’le aynı uçakta geldiklerini söyleyen Mardini, şarkıcıyla arasında geçen komik diyaloğu anlattı.

Mardini, Demir'le arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Ona ‘Kulağıma küpe takayım mı?’ diye sordum. ‘Tak abi’ dedi. Ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı göstererek, ‘Seni de götüreyim böyle epilasyon yapalım’ dedim, kahkahalar attık."
Sefo’yu çok seviyorum

"BİZE KAZIK ATAN HAMURU BOZUKLARA..."

Konserinde "Hamurun Bozuk" adlı yeni şarkısını seslendiren Berdan Mardini, "Bize kazık atan, yanlış yapan hamuru bozuklara yolluyorum bu şarkımı" dedi.

Şarkıcı, Sefo ile kavgası hatırlatılınca şöyle konuştu:

"Kavga yok ya. O etek giyince ben de ‘Şalvar giyse daha rahat ederdi’ dedim. Sefo’yu gerçekten çok seviyorum."


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