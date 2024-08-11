Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi çok konuşulan Mert Demir'den 'reklam' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:15

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:15

"Antidepresan," "Ateşe Düştüm" ve "Gözlerime Bak" gibi şarkılarıyla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, Sarıkaya ile ilişkisi hakkındaki reklam iddialarına yanıt verdi. Magazin Burada'nın haberine göre, Demir, "Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi" şeklinde açıklama yaptı.

Mert Demir’in annesi Gülgün Demir de birkaç hafta önce oğlunun Serenay Sarıkaya ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu, bana söz yok. Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" demişti.

Serenay Sarıkaya ise aylar önce, ilişkilerinin bir reklam projesi olduğuna dair iddialara tepki göstermişti. Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.