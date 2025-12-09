Mert Demir Serenay Sarıkaya'yı papatyalara boğdu!

Magazin gündeminin uzun süredir merakla takip ettiği Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi konuşulmaya devam ediyor. İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddialarına karşılık Mert Demir, “Reklam değil, çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” diyerek söylentilere açıklık getirmişti.

Ünlü şarkıcı son olarak katıldığı bir programda Sarıkaya için yaptığı romantik jesti anlattı: “Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım.”

Serenay Sarıkaya ise bugün sosyal medya hesabından papatyalarla çevrili olduğu bir anı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Daha önce yaptığı bir açıklamada en çok papatyadan etkilendiğini belirten Sarıkaya, “Erkek arkadaşım da bana papatya alır” sözleriyle jesti doğrulamıştı.