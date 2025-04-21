Mert Ramazan Demir askerde! Yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:25

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:25

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, finalin ardından vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun'a gitti.

TI·RAŞ SONRASI YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun birliğine teslim olmadan önce ortaya çıkan kısa saçlı fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Tıraş sonrası yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Demir’in her halini yakışıklı bulurken, bazıları ise kısa saç stilini beğenmediklerini ifade etti.

İLK ASKERLİK FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi. 27 yaşındaki oyuncunun komutanı tarafından paylaşıldığı öne sürülen fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.