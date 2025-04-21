Mert Ramazan Demir askerde! Yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü
Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından bedelli askerlik için birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir’in asker tıraşlı hali sosyal medyada gündem oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, finalin ardından vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun'a gitti.
TI·RAŞ SONRASI YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncunun birliğine teslim olmadan önce ortaya çıkan kısa saçlı fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Tıraş sonrası yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Demir’in her halini yakışıklı bulurken, bazıları ise kısa saç stilini beğenmediklerini ifade etti.
İLK ASKERLİK FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi. 27 yaşındaki oyuncunun komutanı tarafından paylaşıldığı öne sürülen fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Etiketler: #Yalı Çapkını #Mert Ramazan Demir
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Eski Meclis Başkanvekili'nin eşi katledildi!
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!
- Bakan Şimşek uyardı: 40 bin kişi listede...
- Kardeşi, Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı