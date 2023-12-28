Merve Boluğur: Dubai’ye gidiyorum, 100 milyon liralık teklif aldım

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:07

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol alan ve sonrasında müzik sektörüne atılan Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi.

Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, "Yeni yıl geldiği için yen umut ve heyecanlar var. Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.