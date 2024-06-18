Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayına çıktı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:58

Güncelleme: 18.06.2024 - 09:58

Merve Dizdar, geçtiğimiz hafta 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.

Ünlü oyuncu, eşiyle Cihan Ayger'le Uzak Doğu balayınına çıktı.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Dizdar, toplu taşımada yaptığı bir paylaşıma; "Turist olma keyfi mi ha Ciocum" notunu düştü.





Bu paylaşımı Dizdar'ın eşi kendi sayfasına ekleyerek: Annem kaybolunca dediği gibi; "Ne güzel işte geziyoruz" diye karşılık verdi.

