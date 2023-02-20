Meryem Uzerli'den 'deprem paylaşımı' tepkisi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:51

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye'nin ve dünyanın bir yanından yardımlar gelirken; ünlü isimlerin de paylaşımları gündeme gelmeye devam ediyor.

Bazı ünlüler depremle ilgili paylaşım yapmadıkları gerekçesiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor, bazıları ise depremden sonra normal hayatlarına dair paylaşım yaptıkları için tepki alıyor.

Dubai’deki ‘TIME100 Impact Awards’ töreninde depremzedeler için bağış toplayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma sinirlendi.

“İNSANLARI SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN YARGILAMAYIN”

Uzerli, “İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı” diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

“Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün story paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık. Sanki gerçek hayat yok. Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde insan olarak birbirimize kızgın değil, destek, sevgi ve el ele olmalıyız. Saygılarımla, sizin Meryem…”