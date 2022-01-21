Babasına koronavirüs bulaştırıp ölümüne neden olduğunu düşünen 17 yaşındaki çocuk yaşamına son verdi

21 Ocak 2022 Cuma, 16:29

Ailesinden, bir okul etkinliğine gitmek için ısrarla izin isteyen 17 yaşındaki Anthony Reyes Jr'in tüm ailesi, Anthony etkinliğe katıldıktan kısa bir süre sonra Ağustos 2021'de koronavirüse yakalandı. Çocuğun 46 yaşındaki babası bir ay sonra hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN KENDİNİ SORUMLU TUTTU

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; babasını genç yaşta kaybeden çocuk, babasına koronavirüs bulaştırmış olabileceğini düşünerek etkinliğe katılmakta ısrar ettiği için pişmanlık duydu. Annesi Stephanie Reyes'e göre Anthony, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu.

"SUÇLU HİSSEDİYORDU, OLAYI ATLATAMADI"

Fox'a konuşan 37 yaşındaki anne Stephanie, eşini virüse yakalandıktan birkaç gün sonra kaybettiğini ve oğlunun da bu yüzden kendisini suçladığını söyledi. Anne Stephanie, "Suçlu hissediyordu. Bizim hastalanmamıza kendisinin neden olduğunu düşünüyordu. Babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu. Hastalığı süresince hep babasıyla konuştu. Babası 'senin suçun değil' demesine rağmen bu olayı atlatamadı" dedi.

Salgın boyunca depresyondan çıkamayan çocuğun babasının kaybını kaldıramadığını söyleyen anne Stephanie, oğlunun bu nedenle yaşamına son verdiğini belirtti.

DEPRESYONA GİRDİĞİNİ YAZMIŞTI

Salgının başladığı 2020 yılında Anthony Jr'ın okulların kapanmasından sonraki izolasyon sürecinde ne gibi şekillerde zorlandığına dair bir yazı kaleme aldığı öğrenildi. Ağustos 2020'de yazdığı yazıda çocuk, salgının bu gibi sonuçlarının kendisinde en başta depresyona neden olduğunu ancak zamanla iyileştiğini yazdı.

Babası hastalandığında hastanede 2 kişiye görüş hakkı tanındı, bunlardan biri de Anthony Jr'dı.

Anne Stephanie, "Oğlum babasını görmek istedi. İçime sinmese de ona izin verdim. Yaptığım en kötü hata bu oldu" dedi.

28 Aralık'ta çocuğun odasında cansız bedeni bulundu.

Anne Stephanie, eşini kaybettikten sonra çocukları için psikolojik destek almak için başvurduğunu ancak psikologların programının aylar boyunca dolu olması nedeniyle randevu alamadığını belirtti.