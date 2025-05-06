Met Gala'da açıkladı: Rihanna üçüncü çocuğuna hamile

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:54

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:54

Barbadoslu dünya yıldızı Rihanna, ailesini büyütmeye devam ediyor. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı, sevgilisi ASAP Rocky ile üçüncü çocuklarını beklediklerini dün gece New York'ta düzenlenen Met Gala’da duyurdu.

Met Gala öncesi her zaman birlikte çalıştığı fotoğrafçı Miles Diggs’e poz veren Rihanna, yağmur altında çekilen karelerde büyüyen karnını sergileyerek hamilelik haberini resmen paylaşmış oldu. Gece boyunca kırmızı halıda verdiği etkileyici pozlarla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

ASAP ROCKY: “MÜKEMMEL HİSSETTİRİYOR”

36 yaşındaki rapçi ASAP Rocky, bu yılki Met Gala’nın ev sahiplerinden biri olarak kırmızı halıda basının sorularını yanıtladı. Üçüncü kez baba olacak olmanın heyecanını dile getiren Rocky, “Mükemmel hissettiriyor. İnsanlara ne pişirdiğimizi göstermemizin zamanı geldi. Herkesin bizim için mutlu olmasına sevindim, çünkü çok mutluyuz” dedi.

İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİ

Rihanna, Aralık 2023’te Page Six’e verdiği röportajda, iki çocuk sonrası ASAP Rocky ile ilişkilerinin daha da derinleştiğini belirtmişti. “Onu bir baba olarak farklı seviyorum. Bu çok fazla tahrik edici. Bir lider, harika, sabırlı ve sevgi dolu. Ve çocuklarım ona takıntılı” ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÜZEL HABER

Çift, ilişkilerini Kasım 2020’de kamuoyuna duyurmuştu. Rihanna ilk olarak Ocak 2022’de ilk çocuğuna hamile olduğunu açıklamış, ikinci çocuğu Riot Rose’un müjdesini ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisinde vermişti. Çiftin 21 aylık Riot Rose ve bu ay 3 yaşına girecek RZA Athelston adında iki oğlu bulunuyor.