Rihanna, doğum sonrası fotoğraflarını paylaştı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:27

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:27

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, doğum sonrası çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. İkinci çocuğunu kucağına alan Rihanna, bu özel anı mizahi bir dille paylaştı.

Rapçi ASAP Rocky ile birlikte olan Rihanna, 2 yaşındaki oğlu RZA ve henüz 19 aylık olan oğlu Riot Rose’un doğum sonrası çekilen ilk karelerini takipçileriyle paylaştı.

37 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında "Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet, inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu" ifadelerini kullandı.