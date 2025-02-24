Bekleyiş son buluyor: Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan albüm müjdesi!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:46

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan yıldız, hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulunarak yeni albüm çalışmalarına başladığını duyurdu.

NE YAPMAK İSTEDİĞİMİ SONUNDA BULDUM!

Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda Rihanna, müzik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Şarkıcı, "Sanırım müzik benim özgürlüğüm. Bunu yeni fark ettim. Bir sonraki çalışmam için gerçekten ne yapmak istediğimin şifresini çözdüm. Aslında bu konuda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yıllar boyunca bunu söyleyip durduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.

VASAT BİR ŞEY ORTAYA KOYAMAM!

Reggae albümü yapacağı iddialarına da yanıt veren yıldız, "Bu uzak bir ihtimal. Artık bir müzik türü yok. Bu yüzden bekledim. Her seferinde, 'Hayır, bu ben değilim, bana uygun değil. Geldiğim noktayla uyuşmuyor. Bunu yapamam, bunun arkasında duramam' diyordum. Bir süre sonra şöyle düşünmeye başladım: Müzikten bu kadar uzak kaldıysam, yapacağım şeyin ses getirmesi lazım. Önemli olması gerekiyor. Onlara beklemelerinin karşılığını vermeliyim. Vasat bir şey ortaya koyamam. Sekiz yıl bekledikten sonra, biraz daha beklemeleri daha iyi olur" dedi.

KİMSENİN BEKLEDİĞİ BİR ŞEY OLMAYACAK!

Yeni albümü hakkında detay vermekten kaçınan Rihanna, "Gerçekten iyimser hissediyorum. Tam da olmam gereken yerdeyim gibi geliyor. Sekiz yıldır stüdyodaydım. Ama yaptıklarım beni etkilemedi. Aradığım bir şey var. Kimsenin beklediği bir şey olmayacağını biliyorum. Ticari kaygıyla yapılmış veya radyoda dinlenecek bir şey olmayacak. Sanatımın şu anda hak ettiği yerde olacak" ifadelerini kullandı.

MÜZİK DIŞINDA DA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI!

Uzun bir süredir şarkıcı ASAP Rocky ile birlikte olan Rihanna, 2022'de RZA, 2023'te ise Riot Rose adında iki çocuk sahibi oldu.

Ayrıca, Rihanna ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin edilen yıldız, bu büyük başarıyı müzik dışındaki girişimlerine, özellikle de güzellik sektöründeki Fenty markasına borçlu.

Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Hayranları, sekiz yıl sonra gelecek olan yeni albümü büyük bir merakla bekliyor.