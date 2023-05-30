Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Metin Akdülger hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başrol olduğu Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli Netflix dizisinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'nın 3 erkek partnerinden biri başarılı oyuncu Metin Akdülger oldu. Filmseverler, Metin Akdülger'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Metin Akdülger hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Metin Akdülger, son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir, Buğrahan Gülsoy ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaşmıştı. Filmseverler, Metin Akdülger'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Metin Akdülger hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Metin Akdülger hakkında merak edilenler...
METİN AKDÜLGER KİMDİR?
Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.
Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.
2012'de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.
Akdülger, lise yıllarında müzik grubu olduğunu ve bas gitar çaldığını da dile getirmiştir. Üniversitede Amerikan futbolu oynayan Akdülger, oyunculuk yanında yazarlıkla da ilgileniyor.
Akdülger, Aralık 2019'da lisedeki grup arkadaşı Burak Yeşildurak'la kurduğu Journers grubuna ait "Döngüm" adlı bir şarkı çıkardı.
2018 KısaKes Film Festivali'nde Ünivizyon bölümünde jüri üyeleri arasında yer aldı. 2019'da 18. İf İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde Türkiye'den Kısalar seçkisinin küratörlüğünü yaptı.
Aynı yıl 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal kurmaca kategorisinde jürilik yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Bensiz'in hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film yarışmasında jüri olarak yer aldı. 2020'de derneğin çıkardığı Abdussamed Delen'in yazdığı Ahşap Kulübe kitabını seslendirdi.
METİN AKDÜLGER'İN OYNADIĞI FİLMLER
2013 The Mask - Polis
2014 Bensiz - Necip
2017 Kırık Kalpler Bankası - Turan
2018 En Sevdiğim Kuumaş - Rüya Adam
2019 The Ruse - Benjamin
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır - Barış
METİN AKDÜLGER'İN OYNADIĞI DİZİLER
2013 Medcezir - Orkun
2015 Analar ve Anneler - Tahsin
2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Sultan IV. Murat
2018 Şahsiyet - Ateş Arbay
2019 Atiye - Ozan Yılmaz
2020 Yarına Tek Bilet - Ali
2021 Kulüp - Orhan
2022 Dünyayla Benim Aramda - Kenan
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