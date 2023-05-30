Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Seyfullah Hacımüftüoğlu hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:23

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:23

Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve bürokrat Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun hangi görevlerde bulunduğu ve yaşamı araştırılıyor.



SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Seyfullah Hacımüftüoğlu 2 Şubat 1960 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Trabzon Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla,



Sakarya - Taraklı Kaymakamlığı,

Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığı,

Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamlığı,

Şanlıurfa - Ceylanpınar Kaymakamlığı,

Denizli - Serinhisar Kaymakamlığı,

Manisa - Akhisar Kaymakamlığı,

görevlerinde bulundu.





Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'nın ardından 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı yaptı. 29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi oldu 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı.

Seyfullah Hacımüftüoğlu iki çocuk babasıdır.