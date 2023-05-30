Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:23

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:23

Merve Dizdar'ın sözleri iktidara yakın isimlerin tepkisine neden oldu. O tepkilere bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Tamer Karadağlı, Dizdar'a Fransa'nın Cezayir işgalini hatırlatarak, "Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri?" diye sordu. Yurttaşlar, Tamer Karadağlı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Tamer Karadağlı hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü ve TED Ankara Koleji’ne yazıldı.

Kendi deyimiyle, Türkiye’ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti ve dayanamayıp Amerika’ya döndü. Karadağlı lise son sınıfta Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.

Sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

İlk kez bir filmde 1993 senesinde oynadı.

TRT‘de yıllarca oynayan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi.

Üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando‘nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

1200 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra ki en önemli işi “Çocuklar Duymasın” isimli tv dizisindeki Haluk rolüydü.

TAMER KARADAĞLI ÖZEL HAYATI

İyi seviyede İngilizce bilen Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşabilmektedir.

Tamer Karadağlı, 2002 senesinde evlendiği Arzu Balkan ile 2007 senesinde boşandı. 2 Temmuz 2006’da kızları Zeyno dünyaya geldi.

TAMER KARADAĞLI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis

2007 Living & Dying - Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam

2012 Süper Türk - Ekber

2012 Türk Suikastçı Alina

2016 Pamuk Prens - Tamer

2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)

2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey

TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk

1999 Babam Olur Musun - Erol

1999 Demir Leblebi

2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur

2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan

2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal

2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun

2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)

2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu

2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü

2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk

2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar

2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran

2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)

2007 Doktorlar

2007 Fedai - Emin Bora

2008 Karamel - Çaycı

2008 Kiralık Oda

2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu

2008 Kırmızı Işık - Sunucu

2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)

2009 Ah Kalbim - Kamuran

2009 Altın Kızlar

2011 Adım Bayram Bayram

2012 Acayip Hikayeler - Yakup

2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser

2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi

TAMER KARADAĞLI ÖDÜLLERİ

2002 30. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Çocuklar Duymasın

2023 3. Uluslararası Zirve Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Serhat