Tamer Karadağlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Tamer Karadağlı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Antalya Altın Portakal’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın’ın konuşması sırasında takındığı tavırla tepki toplayan Tamer Karadağlı, bu kez de Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülle Türkiye'yi onurlandıran oyuncu Merve Dizdar'ı hedef aldı. Yurttaşlar, Tamer Karadağlı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Tamer Karadağlı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Merve Dizdar'ın sözleri iktidara yakın isimlerin tepkisine neden oldu. O tepkilere bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Tamer Karadağlı, Dizdar'a Fransa'nın Cezayir işgalini hatırlatarak, "Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri?" diye sordu. Yurttaşlar, Tamer Karadağlı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Tamer Karadağlı hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.
İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü ve TED Ankara Koleji’ne yazıldı.
Kendi deyimiyle, Türkiye’ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti ve dayanamayıp Amerika’ya döndü. Karadağlı lise son sınıfta Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.
Sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
İlk kez bir filmde 1993 senesinde oynadı.
TRT‘de yıllarca oynayan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi.
Üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando‘nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.
1200 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra ki en önemli işi “Çocuklar Duymasın” isimli tv dizisindeki Haluk rolüydü.
TAMER KARADAĞLI ÖZEL HAYATI
İyi seviyede İngilizce bilen Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşabilmektedir.
Tamer Karadağlı, 2002 senesinde evlendiği Arzu Balkan ile 2007 senesinde boşandı. 2 Temmuz 2006’da kızları Zeyno dünyaya geldi.
TAMER KARADAĞLI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa
2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih
2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis
2007 Living & Dying - Duca
2009 Suluboya
2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam
2012 Süper Türk - Ekber
2012 Türk Suikastçı Alina
2016 Pamuk Prens - Tamer
2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)
2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey
TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk
1999 Babam Olur Musun - Erol
1999 Demir Leblebi
2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur
2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan
2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal
2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun
2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)
2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu
2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü
2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk
2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar
2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran
2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)
2007 Doktorlar
2007 Fedai - Emin Bora
2008 Karamel - Çaycı
2008 Kiralık Oda
2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu
2008 Kırmızı Işık - Sunucu
2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)
2009 Ah Kalbim - Kamuran
2009 Altın Kızlar
2011 Adım Bayram Bayram
2012 Acayip Hikayeler - Yakup
2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser
2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi
TAMER KARADAĞLI ÖDÜLLERİ
2002 30. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Çocuklar Duymasın
2023 3. Uluslararası Zirve Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Serhat
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