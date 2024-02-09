Metin Akdülger 'tartaklama' haberlerine yanıt verdi: Trafikteki kavganın nedenini anlattı

Trafikte tartıştığı bir kişiyi tartakladığı iddia edilen ünlü oyuncu Metin Akdülger, Instagram hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:50
Metin Akdülger 'tartaklama' haberlerine yanıt verdi: Trafikteki kavganın nedenini anlattı
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'Sandık Kokusu' dizisinde 'Atilla' karakterini canlandıran Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı tartakladığı iddia edildi.

Açıklama yapan Akdülger, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini, bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsü ile bir münakaşa geçti.

'ÜZERİME GELDİĞİNİ SANDIM'

Haberde belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir.

Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm."


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