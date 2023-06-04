Metin Akpınar'dan Merve Dizdar'a destek: 'Türkiye'de 10 yılda 4000 kadın öldürüldü'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:34

Merve Dizdar 76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dizdar'ın ödül törenindeki konuşması gündem oldu.

Dizdar konuşmasında, "Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, konuşması gerekçe gösterilerek özellikle AKP iktidarına yakın isimler tarafından hedef gösterilirken çok sayıda ünlü isimden de destek mesajları geldi.

"MERVE Mİ HAKSIZ?"

O isimlerden biri olan usta oyuncu Metin Akpınar, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki programında Dizdar'a şu sözlerle destek oldu:

"10 senedir Türkiye'de 4000 kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali müthiş bir şey yapmak lazım. Yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. 1938'de güneş battı, o günden beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz"