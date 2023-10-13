Metin Akpınar'ın çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı... 35 yıllık sırda 'ikiz' iddiası!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:09

Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankaramasası’nın aktardığı habere göre, evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Habertürk'te yer alan habere göre de Duygu Nebioğlu'nun ikizi olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu'nun da DNA testi yaptırdığı fakat henüz sonuçlanmadığı iddia edildi.

"SEN ANLADIN KARDEŞ"

Duygu Nebioğlu, 2020'de ikiz kardeşine hitaben şunları yazmış:

"Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bugün avukatlar Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

"DAVA AÇILALI 1 YIL OLDU"

Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1988 yılında Antalya’da dünyaya gelen Nebioğlu, 1994'te Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ve Emine Nebioğlu tarafından evlat edinildi. Nebioğlu, Metin Akpınar'ın babası olduğunu 21 yaşındayken öğrendi.

Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.











