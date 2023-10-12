35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:03

Güncelleme: 12.10.2023 - 14:03

Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Ankaramasası’nın aktardığı habere göre, evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.

“MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADIM”

Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.

Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım.

Bugün avukatlar Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.”

Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.